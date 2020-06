Meer dan tien doden bij explosie in Iraanse kliniek

Volgens een hoge official was een gaslek de oorzaak van de ontploffing. De brand die na de explosie ontstond was na twee uur onder controle.

In de Sina Atthar Kliniek worden lichte operaties uitgevoerd en er is een afdeling radiologie. Tijdens de ontploffing waren 25 medewerkers in het gebouw.

Vorige week deed zich op een militair terrein bij Teheran nog een explosie voor, volgens het ministerie van Defensie veroorzaakt door een lekkende tank. Daarbij vielen geen slachtoffers.