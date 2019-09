Dodental op de Bahama’s naar ruim veertig

De orkaan, die inmiddels in afgezwakte vorm richting Canada trekt, raasde eerder over het noordelijkste deel van de Bahama’s. Op de Abaco-eilanden zijn 35 mensen omgekomen. Op Grand Bahama vielen acht doden. De schade is enorm. Huizen zijn vernield en grote gebieden zijn overstroomd.

