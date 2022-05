Automobilist ramt auto met kind tijdens ruzie bij McDonalds in Meppel: ’Personeel moest bloed opruimen’

De restaurantmanager van de fastfoodketen in Meppel denkt dat het mensen zijn die elkaar kennen. ,,Ze bestelden wat en kregen ruzie met elkaar. Het was echt raar, ze stonden gewoon te wachten en toen reed de ene auto ineens op de andere auto in. Het personeel had het pas later door. Ze kregen ruzie en reden daarna direct weg.”

Het personeel van de McDonalds ging buiten kijken en zag bloed op de grond liggen. ,,Wij hebben dat maar opgeruimd. Best heftig.” Hoe het bloed daar terecht kwam, is nog onduidelijk.

Politie vraagt camerabeelden op

De politie heeft volgens de manager contact opgenomen met McDonalds. ,,Ze stellen een onderzoek in en hebben de beelden opgevraagd van de ruzie.”

Woordvoerder Renate Winkel van Politie Noord-Nederland bevestigt dat er een onderzoek wordt ingesteld. ,,Wij zijn zaterdagavond niet ter plaatse geweest, maar hebben de beelden wel bekeken. Op basis daarvan stellen wij wel een onderzoek in. We doen onder meer buurtonderzoek en hopen dat er getuigen zijn die wat hebben gezien.”