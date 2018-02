Trump wil verbod op omstreden 'bump stocks' op wapens

Trump gaf de minister van Justitie opdracht met een voorstel te komen om ,,alle apparaten te verbieden waarmee legale wapens kunnen worden gebruikt als machinegeweren''. Het gebruik van dergelijke hulpmiddelen is omstreden. Stephen Paddock, die vanuit zijn hotelkamer een bloedbad aanrichtte op een muziekfestival in Las Vegas, had meerdere geweren voorzien van dergelijke 'bump stocks'.

De president staat vanwege de bloedige schietpartij op een school in Parkland onder druk om het vuurwapengeweld in zijn land terug te dringen. De woordvoerster van het Witte Huis sloot niet uit dat meer maatregelen volgen. Ze zei bijvoorbeeld dat ,,nog niet is vastgesteld'' of er een leeftijdsgrens moet worden ingesteld voor mensen die semiautomatische vuurwapens willen kopen.