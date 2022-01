Strijdlustige horecabazen geven niet op: ’Ergens is het eindig’

Lifestyle

Altijd tot het uiterste in de keuken

Het bestieren van een sterrenrestaurant gaat niet altijd over rozen. Het is topsport van het hoogste niveau, waarbij het een uitdaging blijft om privé en zaken in balans te houden. Topkoks Jermain de Rozario (37), Margo Reuten (56) en Jonnie Boer (56) sparrenmet elkaar over de liefde voor hun vak.