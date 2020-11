Coronabon voor Italiaanse zwerver na schenden avondklok: ’Wreed’

De avondklok in Como, Lombardije geldt sinds begin november. De 63-jarige Pasquale Giudice leeft al 10 jaar op straat. Hij is volgens Italiaanse media een bekende zwerver onder zijn stadsgenoten uit de buurt. Toch kreeg hij van agenten een coronabon van honderden euro’s.

„Pasquale hééft al jaren geen huis meer. En zoals gewoonlijk was hij vannacht in de portiek waar hij altijd slaapt, in de kou”, schrijft Mattia de Marco, een plaatselijke politicus, op Facebook. Daar voegde hij ook een foto aan toe met Giudice die zijn boete, met mondkapje, omhoog houdt (inzet). Het kiekje gaat heel de wereld over. „Met zijn toestemming deel ik deze foto met je en smeek je om hetzelfde te doen, om dit aan de kaak te stellen en hem wat van zijn waardigheid te geven die hem is afgenomen.”

’Belachelijk’

De politie wordt dan ook meer en meer opgeroepen om de boete voor de dakloze te verscheuren. „Het is belachelijk en wreed om iemand te straffen, omdat hij geen huis heeft”, aldus De Marco. Mocht dat niet gebeuren dan hoeft Giudice zich alsnog geen zorgen te maken over het geld. Een anonieme barmhartige samaritaan heeft het bedrag voorgeschoten.

Italië heeft als tweede Europese land na het Verenigd Koninkrijk de grens van 50.000 sterfgevallen door het coronavirus gepasseerd. Het laatste etmaal stierven 630 mensen aan Covid-19, meldde het ministerie van Volksgezondheid in Rome maandag.

Er werden bijna 23.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen steeg met 418 naar bijna 35.000. Op de ic’s liggen er 3810.