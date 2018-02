EU wil nog meer van u: megalomane begroting afgewenteld op burger

Eurocommissaris Timmermans heeft premier Rutte opgeroepen om zijn kiezers thuis uit te leggen dat de begroting omhoog moet. Eerder al sorteerde Brussel voor op een verhoging met tien procent. Per hoofd van de bevolking prijkt Nederland al torenhoog op de lijst van nettobetalers, maar daar heeft de rest van Europa geen boodschap aan. In het bikkelharde gevecht om de meerjarenbegroting dat vrijdag losbarst, dreigt Nederland geïsoleerd te staan. Duitsland, ook een grote nettobetaler aan de EU, is bereid extra af te dragen.

