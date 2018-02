Hoe overleefde men de Hongerwinter?

De Leidse student Tom Vorstenbosch tekende een lijst van 38 plantensoorten op die tijdens de Hongerwinter van 1944 werden gegeten.

Leiden - In de verzorgingshuizen van ons land zit de laatste generatie die nog goed weet te vertellen wat er 74 jaar geleden werd gegeten tijdens de Hongerwinter van 1944. De Leidse biologiestudent Tom Vorstenbosch tekende met enige verbazing een lijst van 38 plantensoorten op. „Ik had geen idee dat de lisdodde – die bruine sigaar in het riet – deels eetbaar is en toen ook echt werd geconsumeerd.”