Kledingdieven roven voor 70.000 euro jassen en truien

De Vries kan er met z’n verstand niet bij. De zaak in West heeft hij al twintig jaar. Snopfashion is ook in andere delen van de stad bekend. Op meer dan vijftig plekken in de stad hebben kortstondige pop-ups gezeten, tot en met de PC Hooftstraat aan toe. Maar zoiets als dit, een inbraak, waarbij hij een bizar grote hoeveelheid kleding wordt gestolen, heeft hij nog nooit meegemaakt.

De winkel in de Bellamystraat puilde vorige week uit, omdat de Mega Sample Sale donderdag zou beginnen. Iets waar De Vries naar uitkeek, want het is altijd een feestje om zijn klanten vrolijk te zien door alle kortingen.

De volgende dag bleek de realiteit allesbehalve aangenaam. „Er was in de nacht van woensdag op donderdag om 4.00 uur ingebroken. Maar liefst 86 jassen en 23 dure truien waren meegenomen. Woolrich, Kenzo, Canada Goose, Northface; we hadden het allemaal in huis. Oh, ik was zo boos. Voor mezelf, maar ook voor mijn klanten, want die moet ik nu teleurstellen. Op de Mega Sample Sale is ineens niet veel meer te halen.”

Blijkbaar waren de daders na hun klapper nog niet verzadigd. Want zaterdagnacht kwamen er nog eens twee jongens langs om de rest mee te nemen. Zij probeerden het raam in te gooien. Dat lukte niet, maar de schade was enorm.

De Vries: „We hebben in allerijl een nieuw rolluik en veiligheidsglas laten plaatsen. Dat is ook weer een kostenpost van zo’n 7000 euro. Maar ja, we ontkomen er niet aan. Want dit wil ik nooit meer meemaken.”

Hij vraagt zich af of de daders beseffen dat zij op camerabeelden staan. „Ze zijn gefilmd. Niet heel duidelijk, je ziet hun gezichten niet heel scherp, maar ik denk wel duidelijk genoeg voor anderen om ze te herkennen.”

Ze gaan wat hem betreft op social media. „Natuurlijk, zij komen op mijn terrein, roven de plek leeg en dan moet ik lijdzaam toezien? Denk het niet. Dan hadden ze maar van mijn spullen moeten afblijven.”

Agenten op straat zijn al bij De Vries’ winkel langsgeweest. Voor de aangifte bij de politie heeft hij via internet een afspraak gemaakt.