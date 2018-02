Uitstel opening Lelystad Airport

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) geeft woensdag een persconferentie over haar besluit. De bewindsvrouw wil tijd kopen om meer onderzoek te doen naar bijvoorbeeld geluidsoverlast.

De opening van Lelystad Airport stond gepland voor april 2019. In met name Gelderland en Overijssel is er veel weerstand ontstaan tegen de lage aanvliegroutes. Een actiegroep ontdekte bovendien blunders met de herriecijfers.

Schiphol

Het nieuwe vliegveld zou duizenden vakantievluchten overnemen van Schiphol. Van Nieuwenhuizen trekt het hoofdpijndossier nu over de gemeenteraadsverkiezingen heen, maar creëert tegelijkertijd weer nieuwe problemen bij Schiphol.

De luchtvaartsector zal extra uitstel aangrijpen om te pleiten voor versnelde groei op Schiphol. Dat levert weer een conflict op met de omwonenden aldaar.