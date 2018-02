Kabinet: 10 miljoen extra voor meer medailles

Met deze woorden kondigde minister Bruins (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) woensdagochtend in het Holland House in het olympische Pyeongyang voor de komende drie jaar een extra jaarlijkse subsidie aan van 10 miljoen euro per jaar voor de topsport.

Het geld komt beschikbaar voor de sportkoepel NOC*NSF en moet onder meer ten goede komen aan de opleiding van meer Nederlandse topcoaches, extra deelname aan internationale wedstrijden en het beter herkennen van toptalenten.

Brood op de plank

„De sporters zelf moeten zich door de extra bijdrage meer kunnen richten op hun sportieve loopbaan zonder dat ze zich zorgen hoeven maken over hoe brood op de plank te krijgen”, aldus Bruins. Hij bezoekt woensdag en donderdag in Gangneung de ploegachtervolgingen en de shorttrack.

Het kabinet ziet graag dat een deel van de extra bijdrage wordt gestoken in de aanstelling van talentcoaches bij het schaatsen. Nu worden deze dure trainers vaak nog door de ouders ingehuurd. „Straks worden deze betaald uit talentprogramma’s. We hopen zo te voorkomen dat talenten afhaken om financiële redenen”, aldus Bruins.

Skateboard

De bewindsman merkt op dat er niet alleen wordt ingezet op sporten waarin Nederland nu al succesvol is. „We denken ook aan sporten als skateboard, waarbij we succesvolle talenten de gelegenheid willen geven ook aan internationale wedstrijden deel te nemen.”

Namens NOC*NSF reageert technisch directeur Maurits Hendriks verheugd op het extra geld voor de topsport: „Hiermee kan verder worden gewerkt aan het niveau van talenten zodat zij beter aansluiting vinden bij het topsportniveau. Zo draagt deze extra 10 miljoen euro bij aan onze ambitie om meer medailles te behalen bij meer sporten met impact.”