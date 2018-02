Soepeler regels voor invalkracht

Dat scholen slechts een paar keer een tijdelijk contract mogen krijgen is vastgelegd in een wet van het ministerie van Sociale Zaken. Die wet gaat zoals het er nu naar uitziet in het jaar 2020 op de schop. In de tussenperiode moeten minister Slob (Onderwijs) en minister Koolmees (Sociale Zaken) op zoek naar een noodverband voor het basisonderwijs, vinden onder andere VVD, PVV, CDA, D66 en SP.

Basisscholen zitten te springen om meer handen in de klas. Er is een schreeuwend tekort aan geschikte krachten. Een deel van het probleem kan worden opgelost als leraren makkelijker kunnen worden vervangen als ze bijvoorbeeld ziek zijn, of met zwangerschapsverlof gaan. Het aanpassen van de wet is mogelijk. Het is namelijk ook al gedaan nu er een griepgolf is die ook het basisonderwijs teistert. De regels zijn gedurende deze winter in de ijskast gezet, maar de Tweede Kamer wil dus dat het ook buiten het snotter- en koortsseizoen gaat gelden.

„Je hebt een klas die om een vervanger zit te springen en een beschikbare docent. Dan is het toch niet uit te leggen dat regeltjes in de weg staan van vervanging”, vindt VVD-Kamerlid Heerema. „De wet zorgt voor onnodige roosterproblemen”, beaamt PVV’er Beertema. „Ik hoor vanuit het kabinet dat het allemaal heel ingewikkeld is om te regelen”, zegt Kamerlid Van Meenen (D66). „Maar ik kan me daar eerlijk gezegd niks bij voorstellen.”