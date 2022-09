Juwelier in Purmerend doelwit van plofkraak, omwonenden geëvacueerd

Er is veel schade door de plofkraak, ook aan omliggende panden. „Je moet dan vooral denken aan glasschade”, zegt de woordvoerder van de politie. Op beelden van regionale media is te zien dat de straat bezaaid ligt met glasscherven en puin. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De politie is „met heel veel eenheden” op zoek naar de twee verdachten, aldus de woordvoerder. Voor de geëvacueerde bewoners is noodopvang geregeld in een nabijgelegen hostel. Het is nog niet duidelijk wanneer zij terug naar huis kunnen. De straat in het centrum van Purmerend is afgezet voor onderzoek.

Ⓒ Michel van Bergen