Juwelier in Purmerend doelwit van plofkraak, schade enorm

Binnenland

Ravage door plofkraak bij Primera-winkel in Amsterdam-West

Een plofkraak in de Kinkerstraat in Amsterdam-West heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor flinke schade gezorgd aan een Primera-winkel. De pui van de winkel, waar de geldautomaat aan de buitenkant zat, is fors beschadigd. De woningen boven de winkel zijn voor zover bekend in orde, er zijn ...