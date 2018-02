’Noord-Koreanen annuleerden ontmoeting met Pence’

Pence was in Pyeongchang om onder meer de openingsceremonie van de Olympische Spelen bij te wonen. Een dag later zou hij Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, en Kim Yong-nam, het ceremoniële staatshoofd van Noord-Korea, ontmoeten. Die zegden twee uur van tevoren af.

„Deze regering zal in de weg staan van Kims wens om zijn moorddadig regime van alle blaam te zuiveren met leuke fotomomentjes bij de Spelen. Misschien zijn ze daarom weggelopen van de ontmoeting of misschien waren ze nooit oprecht over het aanschuiven”, was de lezing van de stafchef van Pence.