Maatregelen tegen koperdiefstal werpen vruchten af: ’Lastig te verhandelen door synthetisch dna’

Dat blijkt uit cijfers die de spoorbeheerder voor De Telegraaf verzamelde. „Het lijkt erop dat onze preventieve maatregelen vruchten afwerpen. Als deze trend zich doorzet komen we dit jaar uit op nog geen 50 diefstallen en dat zou een historisch laagterecord betekenen”, zegt Andy Wiemer van de spoorbeheerder.

„Het is hoopgevend dat we het dievengilde steeds verder terugdringen, want op het hoogtepunt van de koperroof in 2012 hadden we nog te maken met 516 incidenten die goed waren voor een schadepost van ruim 3 miljoen euro”, weet Wiemer. „Bovendien ervaren ook treinreizigers veel overlast van zo’n incident, want deze treinen rijden met vertraging, komen te vervallen of worden omgeleid wat extra reistijd oplevert omdat seinen en wissels niet goed kunnen worden bediend.”

Om het aantal diefstallen terug te dringen plaatst ProRail op veel plekken hekken. Wiemer: „Ook zijn er nachtelijke controles van beveiligers met honden en wordt gesurveilleerd door boa’s en politie. Verder staan op veel plekken langs het spoor camera’s met infrarood en bewegingsmelders om koperdieven op heterdaad te kunnen betrappen.”

Het aantal koperdiefstallen lijkt nauw samen te hangen met de prijs van koper, die in 2011/2012 een piek bereikte van mijn 4,50 dollar per pond (destijds ongeveer 3,24 euro). Inmiddels is de prijs van koper opgeklommen van zo’n 2,30 dollar op het hoogtepunt van de coronacrisis in april tot ruim 4 dollar per pond op dit moment (3,29 euro).

„Je zou kunnen denken dat het dan juist weer aantrekkelijk zou worden voor bendes om zich op koper te richten, maar die laten zich zijn kennelijk toch geschrokken van onze preventieve maatregelen. „Maar het wordt ook moeilijker voor criminelen om het koper te verhandelen. We hebben een convenant ’Koperslag’ gesloten met de metaalbranche, het OM en politie in de strijd tegen diefstal en heling. Zo wordt legitimatie voortaan noodzakelijk bij het inleveren van koper voor geld”, aldus de ProRail-zegsman.

Ook heeft de spoorbeheerder nog een troef achter de hand: het koper dat ProRail gebruikt is tegenwoordig bewerkt met synthetisch dna, zodat de afkomst kan worden bepaald en een handelaar weet dat het om heling gaat.