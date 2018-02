Regels omtrent buitenlands liefje soepeler

De inlichtingendienst komt tegemoet aan zware kritiek, tot aan de Raad van State aan toe, dat er te weinig rekening werd gehouden met persoonlijke omstandigheden wanneer een zogeheten verklaring van geen bezwaar (VGB) werd ingetrokken of geweigerd. In 2016 gebeurde dat bijna veertig keer.

Zo’n waarmerk hebben militairen nodig omdat ze omgaan met vertrouwelijke gegevens. Geen VGB betekent meestal einde loopbaan. „Het intrekken is een drama”, erkent Onno Eichelsheim, hoofd van de MIVD. „Voor de persoon, maar ook voor de organisatie.”

De MIVD bekijkt voortaan hoe een veroordeling zich verhoudt tot het werk van een militair. Tot nu toe gold dat de VGB werd ingetrokken bij een veroordeling tot 40 uur werkstraf, 20 dagen cel of een boete van meer dan 1000 euro.

Van Harskamp

Hierdoor raakte bijvoorbeeld oud-commandant van de troepen in Uruzgan Van Harskamp zwaar in de problemen. Hij kon alleen met kunst- en vliegwerk door minister Hennis (Defensie) binnen boord worden gehouden nadat hij een taakstraf van tachtig uur (waarvan de helft voorwaardelijk) kreeg vanwege huiselijk geweld.

Eichelsheim wil niet zeggen hoe in de nieuwe situatie met deze casus zou zijn omgesprongen, maar geeft aan dat de grenzen in algemene zin niet meer absoluut zijn. Alleen zeden- en druggerelateerde delicten blijven einde oefening betekenen.

Dat principe gold in de praktijk ook als een militair een relatie had met iemand uit een land waarmee Nederland geen inlichtingen uitwisselt. En deze persoon de afgelopen vijf jaar langer dan drie maanden in dit land verbleef. De MIVD handhaaft deze criteria, maar gaat meer aansturen op tijdelijk andere functies voor mensen die niet willen kiezen tussen werk en de liefde.

In een beperkt aantal functies heeft defensiepersoneel weinig omgang met vertrouwelijke informatie. Wanneer militaren bereid zijn vijf jaar zo’n functie te bekleden, kunnen ze daarna opnieuw worden gescreend en bij een positieve uitslag terug naar een baan met een hoger niveau van vertrouwelijkheid.