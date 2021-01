Coronaregels weerhouden Duitsers niet van sneeuwpret

Premium Columns

Ik fluister: ’Zachtjes doen, daar is een Hollandse hangaap’

De weerman voorspelde voor dit weekend ’grijs’ en ’non-descript’ weer. En dat is precies wat het is. Grauw. Maar ook: droog. En in lockdown-tijd is dat genoeg reden om eropuit te gaan. Aangekomen bij het Diemerbos blijken we inderdaad niet de enigen die op zondagmiddag de benen willen strekken.