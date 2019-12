Gigantische wesp aan de haal met nóg grotere spin

De wesp - met de naam Cryptocheilus bicolor - steekt de spin in het lijf en sleept het vervolgens mee naar een veilige plek om te kunnen verorberen. De wespensoort kan tot 3,5 centimeter groot worden. De prooi, de jachtkrabspin, is een stukje groter: het achtpotige beest kan tot wel 30 centimeter groot worden.

De foto van het tafereel is inmiddels al meer dan 40.000 keer gedeeld.

In de video hieronder is een spinwesp in actie te zien, het dier gaat de strijd aan met een tarantula:

