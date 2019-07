Opnieuw dag vol geweld in Hongkong

De demonstratie zondag begon met een vreedzame bijeenkomst in een park in het financiële district van de stad, maar ontaardde alsnog in felle confrontaties met de politie toen tienduizenden demonstranten zich in twee stromen door de stad verspreidden. Tijdens de mars werden diverse belangrijke verkeersaders in Hongkong geblokkeerd.

Toen een deel van de betogers het Liaison regeringsgebouw wilde bestormen, dat eerder vorige week ook al doelwit was van de demonstranten, grepen honderden leden van de oproerpolitie hard in. Daarbij werden opnieuw traangas- en sponsgranaten en rubber kogels op de demonstranten afgevuurd. Het Liaison-gebouw wordt gezien als een krachtig symbool van de Chinese heerschappij. Bij een eerdere aanval op het gebouw werd het Chinese nationale embleem beklad, dat nu was afgeschermd met een plastic schild.

De demonstranten zijn het niet eens met een dubieuze uitleveringswet. Ⓒ EPA

Omstreden wet

Hongkong is al twee maanden het toneel van demonstraties tegen de omstreden uitleveringswet met China. Ook eisen de betogers het vertrek van regeringsleider Carrie Lam. De laatste dagen betogen de demonstranten voornamelijk tegen het toenemende geweld van de oproerpolitie.

Zaterdag werd al geprotesteerd tegen een aanval van een honderdtal mannen vorige week op het treinstation in Yuen Long, waar op dat moment betogers terugkwamen van een demonstratie. Voorbijgangers, journalisten en politici werden met stokken en stangen belaagd. Zeker 45 mensen raakten gewond. Voor de demonstratie van zaterdag was geen toestemming verleend.

Oproerdiensten vuurden onder meer traangas op de actievoerders af. Ⓒ EPA

Revolutie

„We noemen dit het tijdperk van revolutie in Hongkong”, zei een gemaskerde demonstrant die zichzelf K Lee noemde. „Deze beweging is aangewakkerd door de weigering van China om de vrijheden van Hongkong te respecteren en het falen van autoriteiten om naar de stem van het volk te luisteren.”