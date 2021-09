Aankoop van oude rechtbank voor nieuw museum Zuidas kan doorgaan

Gemeenteraadsleden wilden opheldering omdat de initiatiefnemer van de instelling de afgelopen jaren bijna een kwart miljoen euro aan D66 doneerde. Beging 2019 trok hij bij de gemeente aan de bel. Onder meer voormalig D66-wethouder Udo Kock en D66-wethouder Everhardt hielden zich met het dossier bezig.

Initiatiefnemer Rob Defares ziet graag dat de gemeente het gebouw tegen een gunstige prijs van het Rijksvastgoedbedrijf opkoopt en voordelig doorverhuurt aan zijn kunststichting. Integriteitshoogleraar Rob van Eijberen noemde de betrokkenheid van de D66 wethouders ’op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling’. Maar daarvan is absoluut geen sprake, stelde wethouder Everhardt.

De bestuurder wist pas vorige week dat Defares grote sommen geld doneerde aan de partij. Bovendien zijn de integriteitsregels die zelf door de raad zijn opgesteld, getoetst en bleek alles in orde, hield Everhardt de raadsleden voor.

Een woordvoerder van de wethouder stelde eerder tegen deze krant dat de stichting van Defares onderworpen is aan een integriteitstoets. Op de vraag of daarbij bestuurder Defares ook tegen het licht is gehouden, kwam geen antwoord.

’Zaakje stinkt’

Wil van Soest van de Partij voor de Ouderen vond dat het ’zaakje stinkt’ en kwam met een motie op te proppen om de rekenkamer onderzoek te laten doen naar belangenverstrengeling. Burgemeester Femke Halsema ontraadde de motie. Daarvoor zijn vermoedens van een integriteitsschending nodig en ontbreken, stelde Halsema die volgens Everhardt ook gesprekken voerde met Defares.

Halsema vond het ook niet noodzakelijk om Everhardt van het dossier te halen, om zo de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, zoals CDA-raadslid Boomsma opperde. De politiek achtergrond van bestuurders is volgens Halsema irrelevant.

Gemeenteraadslid Jennifer Bloemberg-Issa van de Partij voor de Dieren hekelde tijdens het debat het gebrek aan transparantie. De mogelijke deal met Defares kwam vorige week als een konijn uit de hoge hoed. Als de raad geen groen licht geeft voor de aankoop van het pand, vervalt per 1 december de optie tot koop bij het Rijksvastgoedbedrijf en wordt het pand op de markt aangeboden.

„Ik ben verbaasd dat de coalitiepartijen kritiekloos waren en geen vragen stelden bij dit lelijke proces. Wij hadden zelf graag een integriteitsonderzoek gezien en daarnaast had de raad eerder betrokken moeten worden in het proces. Als het college op deze manier met de raad omgaat dan worden raadsleden belemmerd in het uitoefenen van hun controlerende taak”, aldus Bloemberg-Issa.