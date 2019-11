Huilende Napoleon-professor: ’Ze kwam op me af met een mes’

De flamboyante historicus, een autoriteit op het gebied van Napoleon, moest voor het eerst voorkomen nadat hij afgelopen weekend uit het ijskoude water van de Moika-rivier in Sint-Petersburg werd gevist. In zijn rugzak de afgezaagde armen van zijn vriendin, de 24-jarige Anastasia Jestsjenko. Met de studente deed de historicus de afgelopen jaren gezamenlijk onderzoek. Ze zouden vijf jaar een koppel zijn geweest.

Wat speelde zich af in zijn appartement, waar het afgezaagde hoofd van Anastasia werd gevonden, wilde de rechter weten.

Volgens zijn advocaat heeft de 63-jarige historicus en prominente Napoleonkenner Oleg Sokolov ’alles’ bekend en wil hij meewerken aan onderzoeken. Ⓒ AFP

Geconfronteerd met de feiten brak Sokolov al snel in tranen uit. In de glazen cabine waar de verdachten plaats moeten nemen, sloeg hij vervolgens zijn handen voor zijn ogen. En toen kwam het verhaal.

„Ik ben er kapot van wat er gebeurd is en heb spijt. We hadden plannen om te trouwen”, begon hij, om vervolgens de schuld bij het slachtoffer te leggen. „Ze werd woedend toen ik over mijn kinderen uit een ander huwelijk begon. Daarna viel ze me aan met een mes.”

Lees verder onder de foto

Na te zijn bedreigd zou de 63-jarige hoogleraar haar hebben doodgeschoten en hoofd, armen en benen hebben afgezaagd. Hij probeerde nog van het lichaam af te komen, maar zou vervolgens verkleed als Napoleon een zelfmoordpoging hebben gedaan bij de toeristische Peters- en Paulvesting aan de oever van de Neva, tegenover de Hermitage. Dat mislukte, waarna de hulpdiensten de dronken Rus uit het water haalden en de gruwelijke vondst deden.

In zijn woning werd later na het lichaam van Anastasia tevens een bebloede zaag gevonden.

Volgens de broer van het slachtoffer klopt er niets van het verhaal en was Sokolov jaloers op zijn partner. Ze zou tegen zijn zin naar een verjaardagsfeest van een studievriend zijn gegaan.

De rechtbank heeft bepaald dat Sokolov tot het begin van zijn proces vast blijft zitten. Zijn advocaat liet bij de eerste zitting al doorschemeren dat de verdediging vermoedelijk zal inzetten op zelfverdediging.