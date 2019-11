SP vindt voorstel vrouwenquotum te slap

Marijnissen denkt bijvoorbeeld aan betere kinderopvang en aan gelijke betaling voor mannen en vrouwen. Ze zegt dat ze aankomende dagen met andere partijen daarover in gesprek gaat.

Dat CDA en D66 met een voorstel voor een vrouwenquotum kwamen is best bijzonder. CDA was daar tot voor kort fel op tegen. De christendemocraten zijn echter om na een voorstel van de Sociaal Economische Raad (SER). Het was de SER die kwam met het advies dat als een raad van commissarissen van een beursgenoteerde onderneming nog niet voor 30 procent uit vrouwen bestaat, er geen man benoemd mag worden. Zo’n benoeming wordt dan nietig verklaard. De stoel blijft leeg totdat er een vrouw is benoemd.

Coalitiepartijen CDA en D66 willen dat voorstel omarmen, maar stuitten nu op de SP die nodig is voor een politieke meerderheid. Marijnissen is bang dat hun plan als ’excuus’ kan dienen voor partijen als het CDA om achterover te gaan leunen. „Zo van: kijk ons eens lekker geëmancipeerd zijn, terwijl de gewone vrouw wordt vergeten.”

VVD en CU zijn überhaupt tegen het vrouwenquotum en ook in het kabinet ligt het gevoelig. Bij het CDA klinkt bij de conservatieve tak eveneens gemor. Zij willen geen staatsbemoeienis met de hoeveelheid vrouwen in bedrijven.

VVD-Kamerlid Yassini is er ook fel op tegen. „Discriminatie op de werkvloer is een serieus probleem en daar moeten we samen tegen strijden, maar een quotum van welke soort dan ook gaat daar niet bij helpen. Niemand wil een baan alleen maar vanwege zijn of haar geslacht of afkomst.”