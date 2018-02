Alleen in Wassenaar: villa te koop mét golfbaan

Villa Klaverduyn mag dan wat kosten, maar is uniek, stelt verkopende makelaar Engel en Völkers. „Het is een rijksmonument op een droomlocatie, het ligt extreem rustig tegen het beschermd duingebied aan. Maar daarnaast heeft het niet alleen een tennisbaan en zwembad maar ook een eigen privé negen holes golfbaan. Dat hebben wij ook nog nooit eerder bij een verkoopproject gezien”, vertelt Barbara van der Grijp van het makelaarskantoor in Amsterdam.

De in 1917 gebouwde villa is een ontwerp van architect W.A. Lensvelt en heeft maar liefst 738 vierkante meter woonoppervlakte. „Zo is er ook een speciale partyruimte”, omschrijft Van der Grijp. Villa Klaverduyn ligt bovendien op een stuk grond van maar liefst 30.000 vierkante meter. „Het zal met huizen in Aerdenhout en Loosdrecht bij de duurdere van de randstad horen”, bevestigt de makelaar.

Om een dergelijk project aan de man te brengen wordt er niet alleen in Nederland gezocht naar potentiële kopers. „We gebruiken naast het in ons land bekende Funda ook allerlei internationale sites om deze villa te promoten. Wij zijn een kantoor dat wereldwijd vestigingen heeft en daarom ook voor de internationale markt ingezet. Zo denken we ook aan een advertorial in de Financial Times en bepaalde bladen in Nederland. De verwachting is dan ook dat er vanuit het buitenland veel interesse is. Expats of ambassades zijn vaak op zoek naar dergelijke projecten.”

Van der Grijp laat weten dat er ook al, sinds het vorige week op de markt kwam, belangstelling is getoond voor het rijksmonument. „We merken sowieso een groeiende interesse voor woningen in Den Haag en omgeving. De woningmarkt daar kent dan ook een flinke prijsstijging. Het gaat de Amsterdamse kant op.”