Nederlandse experts: ’Met allergie wél vaccineren’

Allergische reacties na inenting van het coronavaccin in het VK. Ⓒ HH/ANP

Amsterdam - De Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) adviseert, in tegenstelling tot het Britse Medicijnagentschap MHRA, patiënten met een ernstige of chronische allergie wél in te enten met het Pfizer-vaccin. In Engeland was de onrust ontstaan omdat twee gezondheidsmedewerkers vlak na de toediening een allergische reactie hadden gekregen. Het ging om een ’anafylactische’ reactie, waarbij de luchtwegen vernauwen en het hart-vaatsysteem in de problemen raakt. Daarbij is er sprake van kortademigheid, huiduitslag en op sommige momenten een daling van de bloeddruk.