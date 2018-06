Groentetaart voor bejaarde olifant

Deible zei dat 62 jaar voor een olifant in gevangenschap zeer bijzonder is. De gemiddelde levensverwachting is ongeveer 45. In het wild is dat 35 à 40 jaar. Rani brengt haar oude dag staande door. Als ze zou gaan liggen dan komt ze volgens Deible zonder hulp niet meer overeind. Om het dier het leven iets gemakkelijker te maken is in het olifantenhuis een balk aangebracht om de kop op te laten rusten.

In Nederland is Irma de oudste in een dierentuin geboren olifant. Ze woont in Diergaarde Blijdorp en wordt in september 47.