’Hoofdverdachte heli-ontsnapping Benaouf A. van bed gelicht’

Na de mislukte ontsnapping van Benaouf A. (tekening) werd in het Limburgse Roosteren een verdachte doodgeschoten. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - In Amsterdam-West is een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de verijdelde helikopterontsnapping in oktober vorig jaar. De 22-jarige man werd woensdagochtend vroeg in de Staatsliedenbuurt aangehouden in het huis van een familielid. Het arrestatieteam gebruikte explosieven om de woning binnen te komen.