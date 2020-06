Coronateugels laten vieren in zomer? Alsjeblieft niet!

Als we denken dat we het in de zomer niet zo nauw hoeven nemen met de coronaregels, zal er in het najaar een nieuwe opleving van het virus zijn. Dat zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw in de corona-update. De portefeuillehouder infectieziektebestrijding hoopt dat de scherpte in de samenleving terugkeert.