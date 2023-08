Schadeclaim van honderden miljoenen euro’s voor Tata Steel: ’Namens iedereen die het aangaat’

De zaak is aangespannen door stichting FrisseWind.nu uit Wijk aan Zee, die in deze als collectieve belangenbehartiger optreedt. Een deurwaarder heeft een brief met de formele aansprakelijkheidstelling woensdag aan het eind van de middag bij de staalfabriek afgeleverd.

De afgelopen maanden meldden zich ruim 1.400 gedupeerden bij FrisseWind om de schadeclaim te ondersteunen. Ruim de helft komt uit de directe omgeving van de fabriek – ze wonen in IJmuiden, Beverwijk en Wijk aan Zee. Veruit de meesten van hen geven aan materiële dan wel immateriële schade te ondervinden. Ook tientallen medewerkers en oud-medewerkers hebben zich gemeld, vanwege aan arbeid gerelateerde gezondheidsklachten, zo blijkt uit een inventarisatie van de meldingen.

FrisseWind-bestuurslid en landelijk bekend letselschadeadvocaat John Beer benadrukt dat de claim niet alleen namens deze ruim 1.400 melders is ingediend, maar namens ’iedereen die het aangaat’. „In de Nederlandse cultuur is het niet vanzelfsprekend om een financiële claim neer te leggen voor ondervonden schade, terwijl dat toch heel logisch is als je er even over nadenkt. Je ziet dat mensen het eng vinden en een drempel over moeten. Het helpt als ze zien dat ze niet alleen staan.” Hij voegt daaraan toe: „Als een rechter straks uitspreekt dat Tata onrechtmatig handelt en een schadevergoedingsregeling op zijn plaats is, zal dit zeker niet beperkt blijven tot de mensen die zich nu hebben aangemeld. Dit is een eerste stap.”

In januari begon FrisseWind met de voorbereidingen voor een massaclaim tegen Tata. Beer: „De verhalen die de mensen die zich meldden vertelden, hebben ons alleen maar gesterkt in onze overtuiging dat genoegdoening op zijn plaats is.”

De materiële schade die mensen ervaren betreft onder meer extra schoonmaakkosten en onderhoud aan woningen en auto’s. Daarnaast speelt immateriële schade als voortdurende gevoelens van angst een rol. Gezondheidsschade varieert van bronchitis tot diverse vormen van kanker.

FrisseWind stelt Tata verantwoordelijk op basis van onder meer twee bepalingen uit boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dat betreft artikel 162 over het plegen van een onrechtmatige daad en artikel 175 over het veroorzaken van schade door gebruik van schadelijke stoffen bij het uitoefenen van beroep of bedrijf. Daarnaast beroept de stichting zich op artikel 1.1a van de Wet Milieubeheer en op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens over ieders recht op ’respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven en zijn woning’.

De zogenoemde Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (Wamca) bepaalt dat bij een dergelijke claim eerst moet worden bekeken of partijen onderling tot een overeenkomst kunnen komen. FrisseWind vraagt Tata in de brief binnen vier weken te reageren. Beer: „Ik schat zelf de kans dat we buiten de rechter tot iets kunnen komen niet groot, maar wie weet. Als Tata serieus wil praten, willen we daar zeker de tijd voor nemen.”