Amsterdamse Stadionplein wordt Johan Cruijffplein

Reden zijn Cruijffs grote verdiensten voor Nederland en Amsterdam in het bijzonder, aldus het college. De keus viel op het Stadionplein vanwege de historische binding met Johan Cruijff. Op 28 september 1972 won hij met Ajax in het Olympisch Stadion de Wereldbeker.

Cruijffs echtgenote Danny zegt „blij en vereerd” te zijn. „Johan had veel met het Olympisch Stadion en het gebied eromheen. Vroeger kwam hij er vaak voor belangrijke wedstrijden van Ajax en het Nederlands Elftal, later ook voor zijn Institute en Foundation die er kantoor hebben. Daarnaast woonden we er in de buurt”, aldus Danny Cruijff.

Wanneer de naamswijziging ingaat, wordt binnenkort bekendgemaakt. De bewoners hebben al een brief van de gemeente gekregen.

Niet alleen het Stadionplein gaat Cruijffs naam dragen, ook de Amsterdam ArenA wordt naar de voetballer vernoemd. Dat zou ergens dit jaar zijn beslag moeten krijgen.