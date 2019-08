Mexico: wíj onderzoeken El Paso wel

EL PASO

Op zaterdag opende een 21-jarige blanke man het vuur in een winkelcentrum in El Paso. Hij doodde 22 mensen, onder wie enkele Mexicanen. De schutter handelde vermoedelijk uit racistische motieven en zou het specifiek gemunt hebben op de Mexicanen.

„Wij beschouwen dit als een daad van terrorisme, in dit geval uitgevoerd op Amerikaans grondgebied, maar een daad van terrorisme tegen Mexicanen”, zei minister Marcelo Ebrard van Buitenlandse Zaken.

De verdachte zit vast. Hij wordt aangeklaagd voor moord, maar er kunnen nog aanvullende aanklachten komen. De autoriteiten hebben maandag bekendgemaakt dat er onder de dodelijke slachtoffers een persoon met de Duitse nationaliteit is.

In Dayton (Ohio) schoot een 24-jarige man een tijdje na de schietpartij in El Paso negen mensen dood bij een bar. Waarom hij dat deed is nog onduidelijk.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven woensdag naar El Paso te gaan. Dat heeft burgemeester Dee Margo van de Texaanse stad maandag gezegd. Het Witte Huis heeft de reis nog niet bevestigd. Volgens Margo heeft Trump de hulp van de federale overheid aangeboden. Waarschijnlijk gaat de president woensdag ook naar Dayton.

De Democratisch presidentskandidaat Beto O’ Rourk meent dat Trump beter kan wegblijven uit El Paso. „Hij hielp creëren wat we zagen in El Paso.”