Voormalige prins van Wales bezoekt Cardiff als koning Charles

De dienst voor Charles' moeder vindt plaats in Cardiff in de Llandaff Cathedral. Daarna staan er bijeenkomsten op het programma in de Senedd, het parlement van Wales, en in Cardiff Castle. De eerste minister van Wales Mark Drakeford zal de koning namens de Senedd condoleances aanbieden.

Buiten het kasteel zullen Charles en zijn koningin-gemalin Camilla waarschijnlijk ook de ontmoeting aangaan met het publiek. De autoriteiten verwachten grote drukte in de Welshe hoofdstad. De straten rond het kasteel waren afgelopen zaterdag ook al volgestroomd tijdens de ceremonie waarin Charles officieel tot koning werd benoemd.

Als voormalige prins van Wales heeft Charles een goede band met het land opgebouwd. Hij is verbonden aan veel goede doelen in Wales en is er geliefd onder de bevolking. In zijn eerste toespraak als koning afgelopen week gaf hij zijn titel na meer dan 53 jaar over aan zijn zoon en troonopvolger prins William.

Als koning is het de bedoeling dat Charles alle vier de delen van het Verenigd Koninkrijk bezoekt om zich voor te stellen als het nieuwe staatshoofd. Hij werd eerder al ontvangen door de parlementen van Schotland, Noord-Ierland en het VK zelf.

In de avond keert Charles terug naar Londen om met zijn broers en zus deel te nemen aan een wake bij de kist van zijn moeder, de zogenoemde 'Vigil of the Princes'. De vier kinderen hebben in Schotland ook al een wake gehouden, toen Elizabeth lag opgebaard in de St. Giles' Cathedral. Bijzonder daarbij was de aanwezigheid van prinses Anne, omdat de wake voorheen alleen door mannelijke nakomelingen werd gehouden.

