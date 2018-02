President Venezuela roemt eigen cryptogeld, de ’petro’

Maduro heeft volgens Venezolaanse media de petro samen met alle andere crypotomunten als de bitcoin als geldig betaalmiddel ingevoerd in alle diplomatieke vestigingen van het land en in de burgerluchtvaart in Venezuela. De regering treft maatregelen om de petro ook in de toerismesector in te voeren. Volgens Maduro wordt er ook vanaf afgelopen dinsdag een percentage van de omvang van transacties met de staatsoliemaatschappij Pdvsa in petros afgerekend.

De president van het door economisch wanbeleid geruïneerde olierijke Venezuela zei dat met de petro een nieuw economisch tijdperk aanbreekt.