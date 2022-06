OM eist een levenslange gevangenisstraf tegen Ridouan Taghi en vier medeverdachten

Volg de zaak hieronder vanaf 10.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Bij Ridouan Taghi komen volgens de officier van justitie alle lijnen samen. Hij nam alle beslissingen en liet een spoor van verdriet en verwoesting achter. En hij was verantwoordelijk voor het inschakelen van veelal jonge mannen om moorden uit te voeren. Als Taghi het vermoeden had dat de uitvoerders of andere leden van de organisatie over hem spraken, dan schrok hij niet terug voor het vermoorden van zijn eigen mensen, ,,die losse eindjes waren geworden."

Zakaria A. (29) die onder meer als spotter optrad, de doelwitten volgde, auto's voorzag van bakens en informatie doorgaf over waar het doelwit was. Eis: 25 jaar en 8 maanden cel. Charif el A. (34) die de wapens schoonmaakte en leverde voor moorden. Ook was hij betrokken bij het regelen van auto's. Eis: 16 jaar cel.

Mohamed el A. (33) is medeplichtig aan de moord op Skecic, medeplichtig aan voorbereidingshandelingen voor moord, en het leveren van auto's en wapens. Hij zat op een hoge positie binnen de organisatie. Het OM eist 26 jaar en 5 maanden cel. Achraf B. (29), die volgens het OM als spotter betrokken was bij 3 moorden, waaronder de vergismoord op Changachi, en diverse moordpogingen. Hij krijgt twee eisen, omdat zijn zaak door twee rechtbanken wordt behandeld. Het OM vindt het verdedigbaar dat de rechtbank eerst uitspraak doet in de zaak waarin een tijdelijke celstraf van 28 jaar wordt geëist tegen Achraf B. En daarna in de zaak waarin het OM levenslang eist.

Zakaria el H. (43), die volgens het OM een belangrijke facilitator is voor Taghi en een cruciale rol had binnen de criminele organisatie. Alle logistieke lijntjes liepen via hem. Het OM eist 26 jaar en 8 maanden cel. Tegen Bagdad el H. (46), die doelwit Skecic uit zijn huis lokte, doelwitten volgde en een safehouse regelde, eist het OM 16 jaar cel. Verder met Arthur M. (49). Hij regelde auto's die bij moorden werden gebruikt en verstopte ze. Hij was bereid om een aanslag op de Spyshop te regelen, ook al waren er mensen binnen. Hij was betrokken bij de uitvoering van vier moordplannen. Eis: 23 jaar en 8 maanden.

Walid M. (36) was betrokken bij de voorbereiding van en het leveren van de bazooka voor de aanslag op de Spyshop. Ook leverde en verstopte hij wapens voor moorden. Eis: 20 jaar cel. Het OM eist 16 jaar cel tegen Mohamed M. (39). Hij leverde auto's, wapens etc die werden gebruikt bij moorden. Hij had toegang tot het geld van de criminele organisatie.

Het OM eist 5 jaar en 11 maanden cel tegen Ricardo O. (33), die PGP-telefoons en geld rondbracht onder de leden van de criminele organisatie. Mohamed Razzouki (40), die wordt verdacht van het medeplegen van twee moorden en het voorbereiden van meerdere moorden. Hij had rechtstreeks contact met zowel schutters, als met Taghi en zijn broer Saïd. Eis: levenslang. Zijn broer Zaki Razzouki (43) beheerde en onderhield wapens voor Taghi, en leverde geld en een PGP-telefoon af. Er loopt nog een drugszaak tegen hem bij het hof. Eis: 14 jaar cel. Mao R. (47), die volgens het OM een van de rechterhanden was van Ridouan Taghi. Hem wordt betrokkenheid bij meerdere moorden verweten en stuurde schutters aan. Het OM eist levenslang tegen hem. De broer van Mao, Mario R. (42) was ook een vertrouweling van Ridouan Taghi en had een hoge positie binnen de organisatie. Hij zette zich actief in bij het plegen van moorden, zegt de officier van justitie. De eis is levenslang.

Onbetwiste leider

Taghi is de onbetwistbare leider van de bende, zette het OM uiteen in het requisitoir waar negen dagen voor uitgetrokken waren. Mao R. en Saïd Razzouki worden gezien als zijn voornaamste adjudanten. De zaak van Razzouki. loopt overigens achter op de rest van 'Marengo'. Dat komt omdat hij pas afgelopen december aan Nederland was uitgeleverd vanuit Colombia. Hij en zijn nieuwe advocaten hadden daarom minder voorbereidingstijd. De strafeis tegen Razzouki komt daarom op een later, nog niet bepaald moment.

Wraak - bijvoorbeeld omdat het vermoeden bestaat dat iemand met de politie heeft gepraat - en genoegdoening waren de voornaamste moordmotieven, maar volgens het OM was ook het "vóór zijn van wraakacties van de tegenpartij" reden om te moorden.

Het requisitoir is de voorlopige climax in het monsterproces, dat in maart 2018 begon met een eerste inleidende zitting. Toen maakte justitie bekend dat het over een kroongetuige beschikt. Spijtoptant Nabil B. zou tot de veronderstelde bende van Taghi hebben behoord en legde een reeks verklaringen tegen zijn voormalige handlangers af, in ruil voor strafvermindering.

Nog geen week na de zitting in maart 2018 werd B.'s broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op B.’s advocaat Derk Wiersum. In juli vorig jaar werd Peter R. de Vries doodgeschoten. Hij trad op als adviseur en vertrouwensman van de kroongetuige. Deze drie moorden maken overigens geen deel uit van het Marengoproces.

Na het requisitoir is het de beurt aan de advocaten voor de pleidooien. Daar zijn de maanden september tot en met december voor uitgetrokken. Wanneer er uitspraak wordt gedaan, is nog onduidelijk. De rechtbank houdt rekening met medio volgend jaar.

De eis van Nabil B., de kroongetuige, was al bekend: het OM wil hem 10 jaar cel opleggen: netto 8 jaar. Een halvering van wat er normaal zou worden geëist, in ruil voor zijn verklaringen. Hij heeft zich gehouden aan zijn overeenkomst, zegt het OM.