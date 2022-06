OM eist levenslange gevangenisstraf tegen Ridouan Taghi en vier medeverdachten

Binnenland

Veroordeelde flatspringer zegt zich moord niet te herinneren

Anel B., die is veroordeeld voor de moord op Soufian Zouagh in Breda, kan zich daarvan niets meer herinneren. Dat zei hij maandag onder ede bij het gerechtshof in Den Bosch. Daar moest hij getuigen in de zaak tegen medeverdachte Azzedine A., die wél in hoger beroep ging tegen zijn veroordeling.