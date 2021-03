Buitenland

Aantal meldingen trombose na prik AstraZeneca in België loopt op

Het aantal meldingen in België van bloedstollingsproblemen of trombose na inenting met het AstraZeneca-vaccin is opgelopen tot elf. Twee ernstige gevallen worden verder onderzocht, meldt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Ze zijn doorgegeven aan het Europees ...