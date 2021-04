Oproep: met smart wachten op een prik?

Het lukt blijkbaar niet om mensen die er behoefte aan hebben – maar nog niet aan de beurt zijn – alvast te vaccineren, ook al zijn niet alle GGD-locaties volledig bezet en zijn er mensen die afzeggen of even wachten met hun inenting. Het systeem lijkt niet berekend op aanpassingen in het prikschema, de afsprakenlijn is in veel gevallen nagenoeg onbereikbaar, en dat heeft gevolgen voor de crisis waarin we nog steeds zitten.

De Telegraaf is op zoek naar mensen die graag zo snel mogelijk hun vaccinatie willen ontvangen, maar het niet lukt een afspraak te maken. Mail uw verhaal met naam en telefoonnummer naar onze verslaggever Marcel Vink: m.vink@telegraaf.nl