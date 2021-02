Volop genieten van lenteweer: ’Het is een opluchting’

Video

‘Warmterecords zullen dit weekend absoluut sneuvelen’

Een week geleden stond Nederland nog op het ijs, maar dit weekend is alles anders. Heerlijke lenteweer is op komst en er gaan zelfs records sneuvelen, vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza. Voor ijscoman Thijs van de Lest uit Utrecht zijn het bijzondere dagen.