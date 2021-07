Verplicht testen bij binnenkomst Nederland

Dat heeft het demissionaire kabinet besloten in samenspraak met de EU. De Nederlandse reisadviezen zijn hiermee volgens het kabinet meer in lijn met die van Brussel.

Aanleiding voor de wijziging is dat meer dan de helft van de volwassenen in Nederland volledig is gevaccineerd, dat de druk op de ziekenhuizen ondanks het hoge aantal besmettingen beheersbaar is en dat de EU met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) werkt.