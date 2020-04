Doorbraak in onderzoek naar dodelijk olifantenvirus

Begin dit jaar werd er gejuicht op het Utrecht Science Park. Maandenlang is Tabitha Hoornweg al bezig met het namaken van stukjes van het virus. Daarmee kunnen de wetenschappers goed in kaart brengen of het virus aanwezig is in een olifant en hoe het virus zich gedraagt. En eindelijk had ze beet. Het is haar gelukt om een aantal belangrijke onderdelen te maken. Een grote stap waarmee kan worden vastgesteld of olifanten besmet zijn met het herpesvirus.

„Deze stap is cruciaal”, zegt de onderzoekster. „Het was heel lang puzzelen, maar het is gelukt en daar zijn we superblij mee.” Nu ligt er een test die het straks mogelijk maakt om in kaart te brengen of olifanten in dierentuinen of in het wild geïnfecteerd zijn met het virus.

Olifantje Yunha

De onderzoekers zetten alles op alles om het herpesvirus te stoppen dat wereldwijd dood en verderf zaait onder Aziatische olifanten. Voor de ogen van het (webcam)publiek bezweek deze week nog het driejarige olifantje Yunha in dierenpark Amersfoort. Verzorgers konden niets meer doen. Yunha stierf aan EEHV.

De grote vraag blijft: wat kun je met deze ’doorbraak’? Om jonge olifanten wereldwijd te beschermen, is voorkomen van een infectie essentieel. Een vaccin is de enige oplossing. Maar zonder het virus eerst goed te kennen, is het echter totaal uit zicht, benadrukt Hoornweg de importantie van de onderzoeksresultaten. „Nu dat wij deze onderdelen van het virus kunnen maken, zijn we ook weer een stap dichterbij het ontwikkelen van een vaccin.”

„Het is moeilijk om zonder extra financiering een vaccin te ontwikkelen”, verklaarde Inga Wolframm van het fonds Vrienden Diergeneeskunde al eerder in De Telegraaf. „Het is lastig omdat we wat betreft financiering moeten concurreren met humane geneeskunde. Er zijn nog maar 60.000 Aziatische olifanten en er is geen commercieel belang. Daarom zijn wij aangewezen op donaties en giften om dit onderzoek mogelijk te maken.”