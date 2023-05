’U parkeert hier, mag dat?’ Auto vast op trap in Nijmegen

Door Onze redactie

Ⓒ Persbureau Heitink

NIJMEGEN - Hoe het kon gebeuren is een raadsel maar in Nijmegen heeft een bestuurder aan de Waalbandwijk zijn of haar auto zondagavond wel erg slecht geparkeerd, namelijk midden op een trap.