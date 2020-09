Vrouw opent nooddeur vliegtuig omdat ze het ’te warm’ heeft en gaat op vleugel zitten

Volgens CNN stond het toestel door technische problemen aan de grond in Oekraïne. De passagiers moesten in het vliegtuig blijven terwijl er naar een oplossing gezocht werd. Maar dat duurde de vrouw blijkbaar te lang.

Op beelden, gemaakt door medewerkers van het vliegveld, is te zien dat de vrouw rustig op de vleugel zit totdat ze, vermoedelijk door een stewardess, gesommeerd wordt om weer naar binnen te komen. De vrouw, wier identiteit niet bekend is, zou samen met haar man en kinderen op de vlucht zitten. Andere passagiers zouden gehoord hebben dat de vrouw het „te warm” had en even af moest koelen.

Het luchtje scheppen is haar op een levenslange ban van Ukraine International Airlines (UIA) komen te staan. De vrouw was niet onder invloed van alcohol of drugs, zo laten de maatschappij, beveiligers en de politie weten.

Het incident vond afgelopen maandag plaats. De vrouw krijgt waarschijnlijk een hoge boete, aldus UIA.