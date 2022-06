Door een tekort aan personeel minder treinen van en naar Utrecht komende nachten

Door het schuiven in de planning moet goederenverkeer worden omgeleid langs Lage Zwaluwe. Dit heeft tot gevolg dat er zaterdag de hele dag minder treinverkeer is tussen Dordrecht en Roosendaal en tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe.

Donderdag meldde de NS dat er komende zomer wegens de krapte op de arbeidsmarkt aanpassingen moeten worden gedaan in de dienstregeling. Vanaf 27 juni tot en met 3 juli rijden er minder sprinters in de spits tussen Rotterdam Centraal en Gouda Goverwelle, namelijk elk half uur. Tussen Enkhuizen en Amsterdam Centraal rijden er in de spits minder intercity’s dan gebruikelijk: ieder half uur. En tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal rijden er vier in plaats van vijf Intercity Direct-treinen. De NS kampt met een tekort aan onder anderen hoofdconducteurs, machinisten en monteurs.