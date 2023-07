Marsleider Nijmeegse Vierdaagse beklaagt zich over ’milieugedoe’

Marsleider Henny Sackers, doorgaans een aimabele rechter die vlotjes met instanties overlegt, stak donderdag tijdens de Vierdaagse-presentatie in het Nijmeegse stadhuis zijn ergernis over al dit ’milieugedoe’ niet onder stoelen of banken. „Ik vraag me echt af waarom in dit geval de provincie Gelderland dit soort exercities verlangt van organisaties die goeddeels draaien op vrijwilligers.”

Sackers beklaagt zich over de ’enorme kosten van tweemaal 20.000 euro’ die de organisatie moet ophoesten voor enkele onderzoeksbureaus die de marsroute hebben verkend op de aanwezigheid van beschermde dieren en de risico’s van overschrijding van stikstofnormen. Uiteindelijk kwamen er adviezen om sommige nestplekken langs de wandelroute af te zetten met dranghekken.

„Maar dat mochten uiteindelijk ook rood-witte linten zijn”, zo verzucht Sackers. Hij vreest dat door dit soort eisen de inschrijfgelden omhoog moeten. „En daarop zit niemand te wachten.” De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls toont begrip voor de klaagzang van de marsleiding: „Het is, ook voor de organisatoren van kleinere evenementen, wel heel prijzig om aan dit soort eisen te voldoen.”

Militairen

Van de in totaal 47.000 deelnemers aan de 105e Nijmeegse Vierdaagse zijn er 6222 militair, afkomstig uit 30 landen. Dat zou er eentje meer zijn, maar volgens marsleider Henny Sackers meldde zich vorige week ’om volstrekt onduidelijke redenen’ een detachement uit Oman af. De Nederlandse krijgsmacht levert bijna 2200 lopers, die worden aangevuld met 3550 militairen uit de VS, Zweden, Noorwegen, Groot-Brittannië en Duitsland. ’Exotische krijgsmachten’ als van Mauritius en de Britse Maagdeneilanden leveren kleinere contingenten.

Van de ’burgerlopers’ is vijftien procent buitenlands. Deze groep van 6815 wandelaars heeft 77 verschillende paspoorten. Voor het eerst is er een inschrijving uit Moldavië, waardoor vanaf dit jaar alle Europese landen een keer vertegenwoordigd zijn geweest bij de wandelmars. Een kwart van de deelnemers (11.800) staat op de lijst voor de dertig kilometer, een meerderheid van 52 procent (24.350) overbrugt dagelijks veertig kilometer. Een kleine 11.000 lopers (23 procent) loopt de vijftig kilometer. De verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke wandelaars is ruwweg 60-40 procent.

Gemiddelde leeftijd

Hoewel de grootste club lopers (11.000) bestaat uit 60- tot 70-jarigen, slaagt de wandelleiding er aardig in het deelnemersveld te verjongen. Een kleine 8700 wandelaars is tussen de 20 en 30 jaar en 2100 zijn zelfs nog tiener. De oudste loper is 91 jaar. De doorsnee deelnemer is nog geen 49 jaar; dat was in 2019 nog 53. Bijna 17.500 deelnemers (37 procent) nemen voor de eerste keer deel. „Natuurlijk zijn we blij met onze trouwe en oudere lopers, maar het is voor de toekomst een fijn idee dat de Vierdaagse ook populair is bij jongeren en debutanten”, zo ziet marsleider Sackers de toekomst zonnig in.

Over zonnig gesproken, de marsleiding heeft de hitte van de vorige editie nog vers in het geheugen. Toen werd zelfs de eerste dag afgelast omdat de temperaturen onverantwoorde hoogten bereikten. De derde dag werden de wandelaars, juist op de zware, heuvelachtige dag bij Groesbeek, overvallen door stortbuien met moesson-achtige proporties. Hoe het weer dit jaar uitpakt, kunnen de organisatoren nu nog niet voorzien. „We komen op de zondag voor de Vierdaagse bijeen met het weerteam om de situatie te bespreken”, aldus Sackers.