Miljoenenzaak: Nederlandse verdachten van boilerroomfraude opgepakt

HAARLEM - Zes Nederlanders die worden verdacht van miljoenenfraude zijn dinsdag gearresteerd. Dat maakte de politie, die samenwerkte met de Europese organisatie voor justitiële samenwerking Eurojust, woensdag bekend. Eén persoon is nog voortvluchtig. Drie van de verdachten werden opgepakt in de Spaanse steden Madrid en Marbella. De anderen werden aangehouden in Haarlem, Zandvoort en Lelystad.