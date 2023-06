Premium Het beste van De Telegraaf

Bewoners keren al terug naar hun verwoeste dorpen Wederopbouw in Oekraïne gaat steen voor steen

Vrijwilligers helpen steen voor steen bij het herstel van het plaatsje Novoselivka. Ⓒ foto ANP/EPA

Charkov - De Russen stonden er zelf of schoten erop. Ruim een jaar nadat de bezetters uit de voorsteden van Charkov werden verdreven, is de verwoesting nog zo groot dat de vraag is: met welk dorp en gebouw begin je bij de wederopbouw? „Mensen begrijpen niet wat we al gedaan hebben”, verzucht Maria Tsjernenko, burgemeester van Rohan.