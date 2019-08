Straf coffeeshophouder Van Laarhoven ongewijzigd

Van Laarhoven moet van die 75 jaar in ieder geval 20 jaar uitzitten. Ook de straf van de Thaise vrouw van Van Laarhoven, Tukta, veranderde niet: ruim elf jaar.

De straf van de 58-jarige Van Laarhoven is daarmee onherroepelijk geworden. Een nog hogere rechter is er in Thailand niet. Wel kan Van Laarhoven nu een verzoek indienen om zijn straf in Nederland uit te zitten.

Advocaat Geert-Jan Knoops heeft het bericht bevestigd. „Ik heb die informatie inderdaad telefonisch te horen gekregen”, zegt Knoops dinsdag. „De schriftelijke bevestiging verwacht ik later, maar ik ga ervan uit dat deze informatie klopt.”

Van Laarhoven verdiende miljoenen met vier coffeeshops in Brabant. Die zou hij hebben witgewassen. Het OM in Nederland had de Thaise collega’s om hulp gevraagd in een eigen onderzoek. Dat hulpverzoek mondde uit in een eigen onderzoek door de Thaise politie. Die pakte Van Laarhoven vervolgens zelf op.

Het OM is op de vingers getikt over de hulpvraag. Het had kunnen - moeten - weten dat Thailand Van Laarhoven zelf zou berechten. Ook minister Grapperhaus zei bij een bezoek aan Thailand deze week dat het OM daarbij fout had gezeten.

Grapperhaus verzocht de Thai om uitlevering van Van Laarhoven. „Met deze uitspraak van het Thaise Hoogerechtshof is het vonnis voor de heer Van Laarhoven definitief. Hierdoor is het mogelijk om binnen afzienbare tijd gesprekken over een mogelijke overbrenging naar Nederland af te ronden”, laat woordvoerder Lodewijk Hekking van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. „Het is in het belang van dit proces om over de voortgang op dit moment verder niet in te gaan. Zodra hierover meer duidelijk is, wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.”