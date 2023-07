Eindexamenkandidaten horen of ze na herexamen geslaagd zijn

Scholen krijgen om 08.00 uur de zogeheten normeringstermen te horen. Die getallen worden door het College voor Toetsen en Examens van de overheid bepaald. Daarmee kunnen scholen de eindcijfers van hun leerlingen uitrekenen. Later op de dag worden de eindexamenkandidaten gebeld.

Het is niet bekend hoeveel kinderen hebben meegedaan aan het tweede tijdvak, zoals de herkansingsronde heet. Ruim 90.000 vmbo'ers, ongeveer 55.000 havo-leerlingen en bijna 40.000 vwo'ers doen dit jaar eindexamen, in totaal bijna 186.000 scholieren.

Als leerlingen een examen in het eerste of tweede tijdvak niet hebben kunnen doen, bijvoorbeeld door ziekte, krijgen ze nog een kans. Half augustus is het derde tijdvak. De uitslagen daarvan worden op 25 augustus bekendgemaakt. Pas in het najaar wordt bekendgemaakt hoeveel eindexamenkandidaten geslaagd zijn.