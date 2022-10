Prognose: Lula wint Braziliaanse presidentsverkiezingen

Het is nog de vraag hoe Bolsonaro reageert als blijkt dat hij inderdaad een nederlaag heeft geleden. De president heeft meerdere malen aangegeven dat het Braziliaanse kiessysteem fraudegevoelig zou zijn en gesuggereerd dat hij zich niet bij een verlies zou neerleggen.

Er waren zondag wel zorgen dat kiezers in het het arme noordoosten van het land, waar Lula’s steun het sterkst is, belemmerd werden te stemmen. De politie, die volgens critici op de hand is van Bolsonaro, zou er illegale wegversperringen hebben opgeworpen voor bussen die kiezers vervoerden. Volgens Alexandre de Moraes, het hoofd van het hoogste verkiezingstribunaal (TSE), was echter niemand verhinderd te stemmen en waren alle politieoperaties op de wegen stopgezet. „Het enige probleem voor de kiezers was dat ze vertraging hadden”, aldus Moraes. Hij kondigde onderzoek aan naar de politie-activiteiten op de verkiezingsdag.

Voor Lula zou een overwinning een spectaculaire comeback zijn. De 77-jarige politicus regeerde Brazilië al tussen 2003 en 2010 en was populair in die tijd, maar werd daarna in verband gebracht met een groot corruptieschandaal. Hij heeft daarvoor zelfs anderhalf jaar in de gevangenis gezeten. In maart dit jaar heeft het Hooggerechtshof zijn veroordeling teruggedraaid, omdat de rechter bevooroordeeld zou zijn geweest. Die rechter, Sergio Moro, werd later minister van Justitie onder Bolsonaro.