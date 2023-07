Pillentekort ’groeiend probleem’: Brussel wil desnoods gezamenlijk inkopen

DEN HAAG - Er dreigt komende herfst en winter een tekort aan antibiotica voor luchtweginfecties in Europa. Het ministerie van Volksgezondheid ziet in Nederland nu al tekorten aan bepaalde antibiotica. Brussel wil in geval van nood, net als bij de coronavaccins, overgaan tot gezamenlijke inkoop van antibiotica.

Door toegenomen vraag en logistieke problemen kampen meerdere EU-landen met een tekort aan antibiotica. Ⓒ Getty Images